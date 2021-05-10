تونس تفك لغز إحراق سيارتين للحرس الوطني وتقبض على المتورطين

دبي - محمود عبدالرازق - وأوضح المتحدث أن المهاجمين لاذا بالفرار نحو وجهة غير معلومة، تولت وحدات الحرس الوطني بمختلف اختصاصاتها جهويا ومركزيا وبعد جهد استعلامي معمق، تمكنت من الإيقاع بالفاعلين وتحديد الدوافع، حسبما ذكرت شبكة "نسمة" التونسية.

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وأشار إلى أن السلطات تمكنت من الإطاحة بأحدهما أثناء محاولته تلقي العلاج في أحد المصحات الخاصة بعد إصابته بحروق، ليتضح أنه أحد العناصر المصنفة أمنيا بأنه حامل للفكر التكفيري.

وبمراجعة النيابة العمومية في القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، أذنت للوحدة الوطنية للأبحاث في جرائم الإرهاب بإدارة مكافحة الإرهاب للحرس الوطني بفتح تحقيق في الحادث والعمل على إيقاف باقي المتورطين.

وأضاف المتحدث: "تحقق ذلك بتعاضد مجهودات جميع الاختصاصات حيث تم الإيقاع بالعنصر الثاني، وكذلك بعنصر ثالث شارك في التخطيط لهذا العمل الإرهابي ووفر مأوى للمنفذين حال الانسحاب".