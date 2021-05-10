ردة فعل إيرانية على حرق قنصليتها في محافظة كربلاء العراقية... فيديو وصور

دبي - محمود عبدالرازق - طهران - سبوتنيك. وقالت الخارجية الإيرانية، في بيان نشرته على موقعها على الإنترنت، إن "المدير العام لوزارة الخارجية دعا إلى اتخاذ الإجراءات الأمنية من قبل الحكومة العراقية لحماية البعثات الدبلوماسية الإيرانية بموجب اتفاقية فيينا في أعقاب "هجوم متمردين على القنصلية الإيرانية العامة في كربلاء مساء أمس".

وأكد سفير العراق أن حكومة العراق بصفتها الحكومة المضيفة ملتزمة بضمان أمن وسلامة البعثات.

وكان الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده قد قال في مؤتمره الصحفي الأسبوعي صباح اليوم، "تدين إيران بشدة الهجوم على منشآتها الدبلوماسية في العراق، وتأمل أن تفي الحكومة العراقية بمسؤولياتها وواجباتها في حماية المنشآت الدبلوماسية بأقصى درجات الحماية".

وأفاد مراسل وكالة "سبوتنيك" في العراق، فجر اليوم الاثنين، بتعرض مراسل تلفزيوني يعمل في إحدى الفضائيات، لهجوم مسلح في محافظة الديوانية جنوبي البلاد.

وأطلق مسلحون مجهولون النار على مراسل إحدى محطات التليفزيون، أحمد حسن، في قضاء الشامية في محافظة الديوانية، ما أسفر عن إصابته بجروح خطرة نقل على إثرها إلى المستشفى.

وأدخل حسن صالة العمليات بعد منتصف الليل، بعد يوم من اغتيال الناشط البارز إيهاب جواد، في محافظة كربلاء وسط البلاد، في هجوم مماثل.

وأثار اغتيال الناشط في كربلاء غضبا شعبياً واسعا في البلاد، محذرين من عودة حمالات التصفية والاغتيالات التي طالت خلال العامين الماضيين العشرات من أبرز شخصيات الحراك المدني الذي شهدته محافظات الوسط والجنوب.

وأعلنت خلية الإعلام الأمني في بيان تلقته "سبوتنيك"، يوم أمس، أن شرطة محافظة كربلاء تستنفر جهودها، بحثا عن العناصر الإرهابية التي أقدمت على اغتيال الناشط المدني إيهاب جواد في شارع الحداد في محافظة كربلاء، حيث شرعت فور وقوع الحادث بتشكيل فريق عمل مختص لجمع الأدلة والمعلومات في هذه الجريمة.