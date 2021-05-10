إسرائيل تسمح بانطلاق مسيرة يهودية سنوية مرورا بحي الشيخ جراح

دبي - محمود عبدالرازق - وتنطلق المسيرة اليوم الإثنين، بعد ساعات من اقتحام الشرطة الإسرائيلية المسجد الأقصى واندلاع مواجهات مع المصلين داخله أسفرت عن إصابة العشرات بجروح، وفي ظل مواجهات شبه يومية يشهدها منذ نحو أسبوعين حي الشيخ جراح، بحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.

وتنطلق "مسيرة الأعلام" التي يحمل فيها القوميون اليهود أعلام إسرائيل بمناسبة "يوم القدس اليهودي" الذي يصادف اليوم الإثنين، ويؤرخ لذكرى استيلاء إسرائيل على القدس الشرقية في حرب يوليو/حزيران 1967.

ويتجول القوميون اليهود خلال المسيرة في المناطق العربية والإسلامية بالقدس الشرقية، ما يثير مخاوف من اندلاع مزيد من العنف اليوم الإثنين.

ويشهد حي الشيخ جراح مواجهات بين الشرطة الإسرائيلية وسكان الحي الفلسطينيين، ومتضامنين معهم. ويحتج الفلسطينيون في الحي على قرارات صدرت عن محاكم إسرائيلية بإجلاء عائلات فلسطينية من المنازل التي شيدتها عام 1956، لصالح جمعيات استيطانية.