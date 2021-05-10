الصين تعرب عن قلقها إزاء التطورات بين الفلسطينيين والإسرائيليين

القاهرة - سامية سيد - أعربت الصين اليوم الاثنين، عن قلقها إزاء التطورات الأخيرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، داعية فى الوقت نفسه إلى الهدوء وضبط النفس.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشون يينج - فى تصريح خلال المؤتمر الصحفى اليومى بمقر الوزارة - "ندعو إلى الهدوء وضبط النفس لتجنب الاشتباكات التى قد تؤدى إلى مزيد من الإصابات"، معربة عن قلق بكين إزاء تصاعد التوترات التي أسفرت عن إصابة مئات الفلسطينيين وبعض ضباط الشرطة الإسرائيلية.

وأضافت يينج "إن الصين ترغب في القيام بدور بناء فى استئناف محادثات السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين وفقا لقرارات الأمم المتحدة مع الأطراف الدولية المعنية".