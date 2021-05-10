شكرا لقرائتكم خبر عن آثار الفوضى بالمسجد الأقصى بعد فشل محاولة اقتحام الاحتلال الإسرائيلى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت ساحات المسجد الأقصى، اليوم، تجددت الاشتباكات بين عشرات المعتكفين بالمسجد الأقصى وقوات الاحتلال الإسرائيلى، عقب اندلاع مواجهات عنيفة داخل باحات المسجد، بعد اقتحامه من قبل العشرات من عناصر القوات الإسرائيلية عبر باب المغاربة، حيث اقتحمت عناصر الاحتلال، مصلى قبة الصخرة والمصلى القبلى ومصلى باب الرحمة وأخرجوا جميع المصلين وسط إطلاق قنابل صوتية وغازية ورصاص مطاطى بشكل عشوائى تجاه المواطنين.

وأسفرت محاولة الفلسطينين للمستوطنين الذين حاولوا تنفيذ اقتحامات للمسجد في الذكرى السنوية لسيطرة إسرائيل على القدس الشرقية خلال حرب عام 1967، عن حدوث حالة من الخراب والفوضى داخل المصلى، ونشر المركز الفلسطيني للاعلام عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، آثار الخراب الذي خلفه اقتحام قوات الاحتلال وقمعها للمعتكفين في المسجد الأقصى.



اثار التخريب فى الاقصى

وقال مدير المسجد الأقصى الشيخ عمر الكسوانى، حسبما أفأدت وكالة الأنباء الفلسطينية، اليوم الاثنين، إن الاقتحام الذى يجرى للمسجد الأقصى غير مسبوق، وأن الإصابات بالمئات، مناشدا العالم التدخل من أجل وضع حد لعدوان الاحتلال المتواصل على المسجد الأقصى.



صور الفوضى فى الاقصى



صور من الاقصى

وفشلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فى إدخال أي مستوطن لباحات المسجد الأقصى، بسبب المقاومة التي يقوم بها المعتكفون وأهالي القدس المحتلة ضد قوات الاحتلال ، التي هاجمت المسجد بشكل وحشى ودون أى سبب يذكر.



اثار التخريب فى الاقصى

وأفاد شهود عيان، أن المواجهات لا تزال متواصلة في باحات المسجد الأقصى المبارك، ورغم تسجيل عشرات الإصابات إلا أنه لم ينجح الاحتلال في مساعيه لإخلاء المسجد، كما أغلق الاحتلال أبواب المسجد الغربية بشكل كامل ، وهي الغوانمة والمجلس والقطانين والحديد والسلسلة.

وفي سياق متصل، اعتلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، سطح المصلى القبلى بالمسجد الأقصى المبارك، كما اعتدت قوات الاحتلال، على مئات المقدسيين قرب باب الأسباط وفي أحياء القدس القديمة.

وأفاد شهود عيان،أن عدد من قناصة الاحتلال الاسرائيلي انتشروا فوق أسطح المسجد الأقصى وفوق البنايات المجاورة له، كما اقتحم جنود الاحتلال مكتب إدارة المسجد الأقصى وعيادة المسجد الأقصى وعملوا على اخلاء كل المرافق فيه، وأشاروا إلى أن أن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الصوت والغاز والرصاص المطاطي تجاه الشبان الذين تواجدوا في باب الأسباط وقرب ساحة الغزالي، كما اندلعت مواجهات عنيفة مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، في عدد من أحياء القدس المحتلة بالتزامن مع المواجهات المندلعة في باحات المسجد الأقصى المبارك.