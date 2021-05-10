شكرا لقرائتكم خبر عن «نزاهة»: إيقاف 138 مواطناً ومقيماً بتهم فساد خلال رمضان والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
كشفت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، اليوم الإثنين، أنها باشرت اختصاصاتها ومهامها من خلال عمل 1733 جولة رقابية خلال شهر رمضان، فضلًا عن التحقيق مع 588 متهماً في قضايا إدارية وجنائية.
وأوضحت الهيئة، أنه تم إيقاف 138 مواطناً ومقيماً منهم موظفين من وزارات: الدفاع، الداخلية، الحرس الوطني، الصحة، العدل، الشؤون البلدية والقروية والإسكان، التعليم، النقل، الإعلام، الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، الرياضة، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك.
وأشارت إلى أن ذلك لتورطهم بتهم الرشوة، استغلال النفوذ الوظيفي، إساءة استخدام السلطة، التزوير، مؤكدة أنه جارٍ استكمال الإجراءات النظامية تمهيداً لإحالتهم للقضاء.
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