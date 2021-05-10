شكرا لقرائتكم خبر عن إيداع 1.9 مليار ريال لـ10.4 مليون مستفيد وتابع.. تفاصيل الدفعة الجديدة من «حساب المواطن» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشف برنامج حساب المواطن، اليوم الإثنين، تفاصيل الدفعة الـ42 الخاصة بشهر مايو، والتي أودعها في حسابات المستفيدين المستحقين.

وأوضح المتحدث الرسمي للبرنامج سلطان القحطاني، عبر تويتر، أنه تم إيداع 1.9 مليار ريال لـ 10.4 مليون مستفيد وتابع.

وأشار إلى أن إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة بلغ 30 مليون ريال، ليصبح إجمالي ما دفعـه البرنامج للمستفيدين منذ انطلاقته 95.7 مليار ريال منها 734 مليون ريال تعويضات عن دفعات سابقة.

وأوضح متحدث البرنامج أن 76% من المستفيدين تحصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1053 ريالا، فيما بلغ عدد أرباب الأسر أكثر من 2 مليون رب أسرة مشكلين ما نسبته 93% بينما بلغ عدد التابعين أكثر من 8.2 مليون مستفيد، وبلغ عدد المستقلين المستوفين لمعايير الاستحقاق أكثر من 164 ألف مستفيد، مشكلين 7% من إجمالي المستفيدين الرئيسيين.

وأشار إلى أن نسبة أرباب الأسر بلغت 92% أما ربَّات الأسر فقد بلغت نسبتهن 8% بينما بلغت نسبة الإناث المستقلات 43% والذكور المستقلين 57%، موضحًا أن 85 % من إجمالي المستقلين تحصلوا على الاستحقاق الكامل فيما حصل 15% على الاستحقاق الجزئي والأدنى.