شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر لجنة تحري الرؤية بالامارات تدعو لتحري رؤية هلال شهر شوال الثلاثاء والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 10 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

دعت لجنة تحري الرؤية بالامارات جميع المسلمين بدولة الإمارات لتحري رؤية هلال شهر شوال لهذا العام 1442 هـ، مساء يوم الثلاثاء التاسع والعشرين من شهر رمضان الجاري الموافق 11 مايو 2021م.



وأهابت اللجنة بكل من يرى الهلال أن يتواصل على الرقم 026921166 ليتم توجيهه إلى أقرب محكمة لتسجيل شهادته.

وتمنت اللجنة أن يعيد الله تعالى شهر رمضان المبارك على الأمة العربية والإسلامية والعالم أجمع بالخير واليمن والبركات.