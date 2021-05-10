الجزائر تعلن تسليم عدد كبير من الوحدات السكنية خلال العام الماضي والحالي

دبي - محمود عبدالرازق - ونقلت صحيفة "النهار" عن الوزير الأول أنه خلال فترة 2020 و2021، تم توزيع 234 ألف مسكن.

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وذكر رئيس الوزراء أن مليون و150 ألف جزائري تسلموا الشقق الخاصة بهم خلال نفس الفترة.

وأوضح، جراد، أنه خلال الفترة ذاتها التي توافق تنصيب الحكومة، بدأت السلطات بإنجاز 160 ألف مسكن.

ولفت رئيس الحكومة، إلى أن رئيس البلاد عبد المجيد تبون، دائما ما يعد بتوفير السكن للمواطنين، حيث يعتبره أساس العدالة.

وأشار رئيس الوزراء إلى وجود تأخر كبير وتراكمات في العديد من القطاعات إلا أن الحكومة تسعى قدر الاستطاعة إلى التخفيف على المواطن.

ويوم أمس أكد رئيس الوزراء الجزائري حرص حكومته على مضاعفة جهود رقمنة الإدارة العمومية بهدف التخلص من البيروقراطية.