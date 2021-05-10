شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال الإسرائيلى يعتدى على شباب فلسطينى قرب باب العامود بالقدس المحتلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتدت قوات الاحتلال الاسرائيلى على الشبان الفلسطينيين في منطقة باب العامود بمدينة القدس المحتلة، وذلك عقب رفض المقدسيين مرور مستوطنين بالقرب من باب العامود، استعدادا لمسيرة قومية ضخمة مزمعة في المدينة.

وتشهد مدينة القدس المحتلة حالة من الغضب والاحتجاجات التي ينظمها مئات الفلسطينيين رفضا للانتهاكات الإسرائيلية في القدس واقتحام المسجد الأقصى المبارك.

فيما أطلقت مآذن القدس المحتلة نداءً موحدا لأبناء الشعب الفلسطينى في مختلف أماكن تواجدهم للتدخل من أجل فك الحصار الذي تفرضه قوات الاحتلال على المسجد الأقصى المبارك منذ ثلاث ساعات، ولإنقاذ المصلين المحتجزين.

وناشد المؤذنون أبناء الشعب الفلسطينى في مختلف مدن الضفة الغربية الوقوف إلى جانب إخوانهم بالقدس كل حسب استطاعته من أجل إجبار الاحتلال على الانسحاب من باحات المسجد الأقصى.