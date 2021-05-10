شكرا لقرائتكم خبر عن "القدس ينتفض" ترندات دعم فلسطين تتصدر تويتر بعد اقتحام الأقصى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حالة من الدعم الكبير والتفاعل مع الأشقاء الفلسطينيين بعد ارتفاع وتيرة انتهاكات قوات الاحتلال الإسرائيلى في القدس المحتلة، وانتشار مقاطع فيديوهات وصور لاقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، مصلى قبة الصخرة والمصلى القبلى ومصلى باب الرحمة واخراج جميع المصلين وسط إطلاق قنابل صوتية وغازية ورصاص مطاطى بشكل عشوائى تجاه المواطنين.



الاقتحام لن يمر



الاقصى ينتفض



القدس ينتفض

وتصدرت هاشتاجات "القدس ينتفض" و"لن يمر الاقتحام" و"الأقصى ينتفض"، ترند "تويتر" في مصر، مع اقتحام قوات الاحتلال للمقدسات الإسلامية والاعتداء على المصلين بطريقة وحشية، وتفاعل مغردون مع الانتفاضة التي تشهدها الأقصى، فقال مغرد: "لا يلزمك أن تكون فلسطينياً لتحب فلسطين، حبها لا يعرف جنسية أو هوية، حبها يكون بالفطرة شيء يشبه حبنا لأمهاتنا بلا تفكير، من لم تكن القدس قضيته الأولى، فلا قضية لهُ ولا مبدأ.. اللهم أنت السلام ومنك السلام سلّم القدس وأهلها".



التفاعل مع الاقصى



تعليقات هاشتاج الاقصى ينتفض

وعبر مغرد ثان عن استياءه من مشاهد الاقتحامات والاعتداءات: "مشاهد مؤسفة ما يحدث في فلسطين اسأل الله أن ينصرهم نصر عزيز مقتدر ويهلك الصهاينة عاجلاً غير آجل يارب العالمين"، ومغرد ثالث: " #الأقصى_ينتفض ليرى العالم.. مرة بعد أخرى بسالة وشجاعة صاحب الحق الفلسطيني، الذي يدفع عن الدين والأرض العرض.. بصدر عار.. إلا من إيمان.. ويظهر للعالم جليا.. مرة بعد أخرى.. جبن المحتل الذليل.. الذي يتقوى بالحديد والنار.. فلا تزيده في أعيننا إلا صغارا واحتقارا".



جانب من التعليقات



جانب من تعليقات القدس ينتفض

وتحدث مغرد آخر عن الوضع في القدس: " شئ بيقشعر البدن لما تشوف ابطال القدس كيف يواجهوا ويدافعوا عن القدس والناس كلها تساندهم تدعمهم"، ومغرد غيره: "أنتم فخر هده الأمة، وفخر أحرار العالم. النصر لكم"، وقال احد الداعمين: " الأقصى بيت الله قبلتنا الأولى.. مسجد من المساجد التي تشد الرحال إليها قلب ساحة حربب، أين قدسيته؟ حسبي الله على الصهاينه حسبي الله ونعم الوكيل".



دعم انتفاضة القدس



دعم للانتفاضة

ودعا مغرد: "الله يسعد القدس وختيارية القدس وشباب القدس وبنات القدس واطفال القدس مثل ما فرحونا وبفرحونا كل يوم بانتصاراتهم، انتم وجودكم في حد ذاته نصر كبير وشوكة بحلق كل غاصب معتدي على الأمة العربية"، ومغرد أخير: "ابواب المسجد الأقصى مفتوحة الان.. اللهم انصرنا واستخدمنا يارب اللهم لك الحمد".



مغرد يدعوا للقدس



هاشتاج القدس ينتفض

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، مصلى قبة الصخرة والمصلى القبلى ومصلى باب الرحمة وأخرجوا جميع المصلين وسط إطلاق قنابل صوتية وغازية ورصاص مطاطى بشكل عشوائى تجاه المواطنين.

وقال مدير المسجد الأقصى الشيخ عمر الكسوانى، حسبما أفأدت وكالة الأنباء الفلسطينية، اليوم الاثنين، إن الاقتحام الذى يجرى للمسجد الأقصى غير مسبوق، وأن الإصابات بالمئات، مناشدا العالم التدخل من أجل وضع حد لعدوان الاحتلال المتواصل على المسجد الأقصى.

وفشلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فى إدخال أي مستوطن لباحات المسجد الأقصى ،بسبب المقاومة التي يقوم بها المعتكفون وأهالي القدس المحتلة ضد قوات الاحتلال ،التي هاجمت المسجد بشكل وحشى ودون أى سبب يذكر.