ولى عهد أبوظبى ورئيس مجلس السيادة بالسودان يبحثان المستجدات فى شرق أفريقيا

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القاهرة - سامية سيد - بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولى عهد أبوظبى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ، بقصر الشاطئ ، مع الفريق أول عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالى بدولة السودان المستجدات فى منطقة القرن الأفريقى وشرق أفريقيا.

وبحث الجانبان ، حسبما أفادت وكالة أنباء الامارات - بحضور الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، العلاقات الأخوية التي تجمع الإمارات و السودان وسبل تنمية أوجه التعاون والعمل المشترك وتعزيزه فى جميع المجالات.

وتبادل الجانبان وجهات النظر بشأن عدد من القضايا والملفات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، مؤكدين في هذا الصدد توافق الرؤى حول أهمية تغليب صوت الحكمة والحوار وإيجاد الحلول الدبلوماسية لمختلف القضايا والتحديات التي تواجهها المنطقة بما يسهم في نزع فتيل التوترات والأزمات ويرسخ لقاعدة وأسس قوية للمضي قدماً على طريق التنمية والتقدم والازدهار لشعوبها.

وأكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان حرص دولة الإمارات على دعم جهود السودان في تعزيز السلام والاستقرار والتنمية خاصة خلال هذه المرحلة المفصلية من تاريخه، انطلاقاً من إيمانها بأن استقرار السودان وأمنه وسلامته يمثل ركيزة مهمة في أمن المنطقة.

من جانبه أكد البرهان أن السودان حريص على تعزيز مختلف جوانب التعاون والعمل المشترك مع دولة الإمارات العربية المتحدة في ضوء العلاقات الأخوية التاريخية التي تجمع البلدين وشعبيهما.

وثمن مواقف الدولة تجاه الحفاظ على استقرار السودان وأمنه في ظل المنعطف التاريخي الذي يمر به والتحديات التي يواجهها، مشيداً بمبادرات الدولة الإنسانية العاجلة والإمدادات الطبية التي تواصل تقديمها إلى الشعب السوداني لدعم جهود مؤسسات السودان في مواجهة تداعيات جائحة كورونا.

حضر الاجتماع الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان ومن الجانب السوداني، وخالد عمر يوسف وزير شؤون مجلس الوزراء والوفد الموافق لرئيس مجلس السيادة في السودان.

