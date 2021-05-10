شكرا لقرائتكم خبر عن «الأناضول»: وزير خارجية تركيا يتوجه إلى الرياض في زيارة تستمر يومين والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:
يتوجه وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، اليوم الاثنين إلى الرياض في زيارة تستمر يومين لبحث العلاقات الثنائية، وفق وكالة “الأناضول”.
وأوضحت وزارة الخارجية التركية في بيان لها، أن تشاووش أوغلو سوف يبدأ زيارة اليوم إلى المملكة وتستمر لمدة يومين “لبحث العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية” مع وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان.
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