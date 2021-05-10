شكرا لقرائتكم خبر عن قرار جديد من «التعليم» بشأن عودة الدراسة حضورياً العام المقبل والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أصدر وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، قراراً بتشكيل لجنة لإعداد تصور عام عن عودة الدراسة حضورياً خلال العام الدراسي المقبل.

جاء ذلك بناءً على موافقة المقام السامي بعودة التعليم حضورياً على المعلمين والمعلمات وأعضاء هيئة التدريس والفئات المستهدفة من الطلبة وفق ما تتفق عليه وزارة الصحة والتعليم.

ونص القرار، بحسب “الميدان التعليمي”، على تشكيل لجنة إعداد تصور عام لعودة التعليم حضورياً ”التعليم العام والجامعي والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهنى”، برئاسة النائب وعضوية كلاً من:

– نائب الوزير للجامعات والبحث والابتكار.

– محافظ المؤسسة العامة للتدريب المهني والتقني.

– رئيس جامعة الملك سعود.

– رئيس جامعة الملك عبد العزيز.

– رئيس جامعة الملك فيصل.

– نائب محافظة المؤسسة العامة للتدريب التقنى والمهنى.

– وكيل الوزارة للتدريب العام.

وكانوزير التعليم قد وجه في وقت سابق بإعداد خطة زمنية لأخذ لقاح فايروس كورونا لمنسوبي التعليم، واستكمال ذلك قبل بدء العام الدراسي المقبل 1443هـ، للعودة إلى الحياة الطبيعية، وانتظام العملية التعليمية، وذلك في ضوء التوجيهات السامية وحرصاً على سلامة منسوبي الوزارة وإدارات التعليم والجامعات والتدريب التقني.