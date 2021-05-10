السلالة الهندية من فيروس كورونا تثير القلق في فرنسا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 10 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

قال وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران، الاثنين، إنه جرى رصد نحو 20 مصابا في فرنسا بالسلالة الهندية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).



ووصفت منظمة الصحة العالمية سلالة كوفيد الهندية بأنها "سلالة مثيرة للاهتمام"، ما يشير إلى أنها شهدت طفرات تجعل الفيروس أكثر قدرة على الانتشار أو يسبب مرضا شديدا، أو يتمكن من التغلب على الحصانة التي توفرها اللقاحات.

وأظهرت بيانات وزارة الصحة أن عدد مرضى كوفيد 19، في وحدات العناية المركزة في فرنسا انخفض، الأحد، إلى ما دون 5000 لأول مرة منذ أواخر مارس/آذار.

وقالت الوزارة إن العدد واصل الانخفاض لليوم السادس على التوالي إلى 4971، مقابل 5005 السبت.

وأضافت أن 115 توفوا في المستشفيات بسبب كوفيد 19، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 80100.