الأرصاد المصرية: تساقط أمطار رعدية على هذه المناطق

دبي - محمود عبدالرازق - وقالت الهيئة في بيان لها إن هناك فرصا لسقوط أمطار خفيفة تكون رعدية أحيانا على فترات متباعدة على شمال الصعيد، وسلاسل جبال البحر الأحمر وسيناء.

كما توقعت الهيئة أن تشهد مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري شمال الصعيد وجنوب سيناء، نشاطا للرياح.

وقالت الهيئة إن البلاد سوف تشهد طقسا حارا على القاهرة والوجه البحري، ومائلا للحرارة على السواحل الشمالية، وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، نهارا.

أما عن حالة الطقس ليلا، فتوقعت الأرصاد المصرية أن يكون معتدلا على جميع أنحاء البلاد.