إيران تسلم العراق مذكرة احتجاج

دبي - محمود عبدالرازق - طهران - سبوتنيك. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة في مؤتمره الصحفي الأسبوعي: "تدين إيران بشدة الهجوم على منشآتها الدبلوماسية في العراق. وتأمل أن تفي الحكومة العراقية بمسؤولياتها وواجباتها في حماية المنشآت الدبلوماسية بأقصى درجات الحماية".

وتابع المتحدث الإيراني: "سلمنا بغداد مذكرة احتجاج وندين هجوم الليلة الماضية على قنصليتنا في كربلاء".

أفادت مراسلة "سبوتنيك" في العراق، فجر اليوم الاثنين، بتعرض مراسل تلفزيوني يعمل في إحدى الفضائيات، لهجوم مسلح في محافظة الديوانية جنوبي البلاد.

وأطلق مسلحون مجهولون النار على المراسل التلفزيوني، أحمد حسن، في قضاء الشامية في محافظة الديوانية، ما أسفر عن إصابته بجروح خطرة نقل على إثرها إلى المستشفى.

وأدخل حسن صالة العمليات بعد منتصف الليل، بعد يوم من اغتيال الناشط البارز إيهاب جواد، في محافظة كربلاء وسط البلاد، في هجوم مماثل.

وأثار اغتيال الناشط في كربلاء غضبا شعبياً واسعا في البلاد، محذرين من عودة حمالات التصفية والاغتيالات التي طالت خلال العامين الماضيين العشرات من أبرز شخصيات الحراك المدني الذي شهدته محافظات الوسط والجنوب.

وأعلنت خلية الإعلام الأمني في بيان تلقته "سبوتنيك"، يوم أمس، أن شرطة محافظة كربلاء تستنفر جهودها، بحثا عن العناصر الإرهابية التي أقدمت على اغتيال الناشط المدني إيهاب جواد في شارع الحداد في محافظة كربلاء، حيث شرعت فور وقوع الحادث بتشكيل فريق عمل مختص لجمع الأدلة والمعلومات في هذه الجريمة.