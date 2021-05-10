إسرائيلي يدهس المصلين أثناء خروجهم من المسجد الأقصى

دبي - محمود عبدالرازق - ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" عن شهود عيان، قولهم إن عددا من المواطنين أصيبوا بجروح مختلفة بعد اصطدم المستوطن بهم على طرف الشارع، ثم فر هاربا من سيارته.

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وأعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، إصابة مئات الفلسطينيين، اليوم، في مواجهات مع القوات الإسرائيلية في باحات المسجد الأقصى.

وقال في بيانه: "إصابة مئات الفلسطينيين خلال مواجهات مع القوات الإسرائيلية في باحات المسجد الأقصى ونقل نحو 50 إصابة لمستشفيات القدس والمستشفى الميداني للهلال الأحمر".

وأعرب الأعضاء الأربعة في اللجنة الرباعية للشرق الأوسط - الولايات المتحدة وروسيا والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة - عن "قلقهم العميق"، يوم السبت، بشأن العنف في القدس.

وتشهد منطقة قطاع غزة تصعيدا أمنيا في الآونة الأخيرة، على خلفية الأحداث الجارية في مدينة القدس، وبشكل خاص في المسجد الأقصى وحي الشيخ جراح.

وأفاد مراسل وكالة "سبوتنيك"، اليوم الاثنين، بأن الجيش الإسرائيلي دفع بمزيد من قواته نحو المسجد الأقصى لصد المرابطين الفلسطينيين فيه.