مصرف لبنان يدرس آلية لسداد أموال الحسابات المجمدة

دبي - محمود عبدالرازق - ونقلت وكالة "رويترز" بيان المصرف المركزي اللبناني، جاء فيه: "تجري محادثات مع بنوك محلية لوضع نظام يمكن المودعين من صرف 25 ألف دولار من أموالهم على دفعات".

وأضاف البيان: "سيتم تقسيط هذه المبالغ على فترة زمنية يحددها مصرف لبنان قريبا. ومن المتوقع أن يبدأ الدفع ابتداءً من 30 يونيو/حزيران 2021 شرط الحصول على التغطية القانونية".

وتابع البيان أن "نظام السداد الجديد سيطبق على الودائع بجميع العملات التي يرجع تاريخها إلى ما قبل أكتوبر/ تشرين الأول 2019 حتى ما وصلت إليه في 31 مارس/آذار 2021".

وجمدت البنوك ودائع العملاء ومنعت تحويل النقود للخارج منذ بداية الأزمة المالية في أواخر 2019.

ومن المعلوم أن وتيرة الأزمة المالية والاقتصادية تتفاقم في لبنان، مع استمرار تدهور سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار الأمريكي، حيث خسرت 80% من قيمتها الشرائية.