شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تعلق دخول القادمين من بنجلاديش وباكستان ونيبال وسريلانكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علقت الإمارات دخول المسافرين القادمين من (بنجلاديش وباكستان ونيبال وسريلانكا) على جميع الرحلات الجوية للناقلات الوطنية والأجنبية، وكذلك ركاب الترانزيت القادمين منها، اعتبارا من بعد غد الأربعاء، باستثناء رحلات الترانزيت القادمة للدولة والمتجهة إلى هذه الدول.

وذكرت الهيئة العامة للطيران المدنى والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الإماراتية، حسبما أفادت وكالة الأنباء الإماراتية، اليوم الاثنين، أن تعليق دخول المسافرين يشمل الذين تواجدوا فى بنجلاديش وباكستان ونيبال وسريلانكا خلال فترة 14 يوما قبل القدوم إلى دولة الإمارات مع استمرار تسيير الرحلات.

وأضافت أنه سيسمح بنقل الركاب من دولة الإمارات إلى هذه الدول على الرحلات، كما سيسمح بنقل الفئات المستثناة من الدول الأربع إلى الدولة مع تطبيق الإجراءات الاحترازية المذكورة، والتى تشمل مواطني دولة الإمارات، والبعثات الدبلوماسية المعتمدة بين دولة الإمارات مع هذه الدول، والوفود الرسمية وطائرات رجال الأعمال وأصحاب الإقامة الذهبية على أن يتم إلزامهم بالإجراءات الوقائية .

وأشارت إلى أنه يشترط على المسافرين القادمين من بنجلاديش وباكستان ونيبال وسريلانكا عبر دول أخرى أن تكون مدة إقامتهم في تلك الدول لا تقل عن 14 يوما لكي يسمح لهم بدخول الإمارات، مع استمرار رحلات الشحن بين الإمارات مع هذه الدول.