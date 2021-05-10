شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة عاملين إثر حريق محدود فى حقل نفط بالكويت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الناطق الرسمى باسم شركة نفط الكویت، قصى العامر، إن حریقا محدودا اندلع فجر الیوم الاثنین، فى أحد مواقع العمل فى حقل "برقان الكبیر"، وأدى إلى إصابة عاملین بإصابات طفیفة، مشيرا إلى عدم وجود أى تأثیر على عملیات إنتاج النفط.