شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة عاملين إثر حريق محدود فى حقل نفط بالكويت والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - قال الناطق الرسمى باسم شركة نفط الكویت، قصى العامر، إن حریقا محدودا اندلع فجر الیوم الاثنین، فى أحد مواقع العمل فى حقل "برقان الكبیر"، وأدى إلى إصابة عاملین بإصابات طفیفة، مشيرا إلى عدم وجود أى تأثیر على عملیات إنتاج النفط.
وأضاف العامر - حسبما أفادت وكالة الأنباء الكويتية - أن سرعة استجابة الفرق المعنیة بالشركة والتطبیق الفورى لخطط الطوارئ أدى إلى السیطرة على الحریق.
وأضاف أنه سیتم تشكیل لجنة تحقیق للوقوف على أسباب الحادث.