شكرا لقرائتكم خبر عن قوات الاحتلال تقتحم مصلى قبة الصخرة واستمرار المواجهات بباحات "الأقصى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، مصلى قبة الصخرة والمصلى القبلى ومصلى باب الرحمة وأخرجوا جميع المصلين وسط إطلاق قنابل صوتية وغازية ورصاص مطاطى بشكل عشوائى تجاه المواطنين.

وقال مدير المسجد الأقصى الشيخ عمر الكسوانى، حسبما أفأدت وكالة الأنباء الفلسطينية، اليوم الاثنين، إن الاقتحام الذى يجرى للمسجد الأقصى غير مسبوق، وأن الإصابات بالمئات، مناشدا العالم التدخل من أجل وضع حد لعدوان الاحتلال المتواصل على المسجد الأقصى.

وفشلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فى إدخال أي مستوطن لباحات المسجد الأقصى ،بسبب المقاومة التي يقوم بها المعتكفون وأهالي القدس المحتلة ضد قوات الاحتلال ،التي هاجمت المسجد بشكل وحشى ودون أى سبب يذكر.

وأفاد شهود عيان ،أن المواجهات لا تزال متواصلة في باحات المسجد الأقصى المبارك، ورغم تسجيل عشرات الإصابات إلا أنه لم ينجح الاحتلال في مساعيه لإخلاء المسجد، كما أغلق الاحتلال أبواب المسجد الغربية بشكل كامل ، وهي الغوانمة والمجلس والقطانين والحديد والسلسلة.

وفي سياق متصل، اعتلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، سطح المصلى القبلى بالمسجد الأقصى المبارك، كما اعتدت قوات الاحتلال، على مئات المقدسيين قرب باب الأسباط وفي أحياء القدس القديمة.

وأفاد شهود عيان،أن عدد من قناصة الاحتلال الاسرائيلي انتشروا فوق أسطح المسجد الأقصى وفوق البنايات المجاورة له، كما اقتحم جنود الاحتلال مكتب إدارة المسجد الأقصى وعيادة المسجد الأقصى وعملوا على اخلاء كل المرافق فيه، وأشاروا إلى أن أن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الصوت والغاز والرصاص المطاطي تجاه الشبان الذين تواجدوا في باب الأسباط وقرب ساحة الغزالي، كما اندلعت مواجهات عنيفة مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، في عدد من أحياء القدس المحتلة بالتزامن مع المواجهات المندلعة في باحات المسجد الأقصى المبارك.

من ناحية أخرى.. اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى، فتاة وشابين من بلدة ترقوميا غرب الخليل، بينما داهمت عدة أحياء بمدينة الخليل، واقتحمت بلدات السموع، وحلحول، وسعير، وأوقفت مركبات المواطنين ودققت في بطاقاتهم الشخصية.

وفى السياق نفسه.. أقدم احد المستوطنين، على دهس عدد من المارة قرب باب الأسباط بالقدس المحتلة.

وأفاد شهود عيان، بأنه أصيب عدد من المواطنين بجروح مختلفة بعد اصطدم المستوطن بهم على طرف الشارع وفر هاربا من سيارته.