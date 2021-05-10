شكرا لقرائتكم خبر عن توضيح مهم بشأن إعفاء الأمتعة الشخصية الجديدة من الرسوم الجمركية والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
كشفت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، اليوم الاثنين، حقيقة إعفاء الأمتعة الشخصية الجديدة للمسافرين من الرسوم الجمركية.
وأكد حساب الجمارك على “تويتر” أن الأمتعة الشخصية الجديدة للمسافر تُعفى من الرسوم الجمركية بشرط أن لا تتجاوز قيمتها 3000 ريال.
وأشارت الجمارك إلى أن الرسوم والضرائب التي يتم تطبيقها على المسافرين هي للأمتعة الجديدة، أي غير المستخدمة (بتغليف المصنع).
وأكدت الجمارك على ضرورة تصفح التعرفة الجمركية المتكاملة، مشيرة إلى أنه يتم فرض 15% ضريبة القيمة المضافة.
كانت هذه تفاصيل خبر توضيح مهم بشأن إعفاء الأمتعة الشخصية الجديدة من الرسوم الجمركية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.