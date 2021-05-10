شكرا لقرائتكم خبر عن توضيح مهم بشأن إعفاء الأمتعة الشخصية الجديدة من الرسوم الجمركية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشفت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، اليوم الاثنين، حقيقة إعفاء الأمتعة الشخصية الجديدة للمسافرين من الرسوم الجمركية.

وأكد حساب الجمارك على “تويتر” أن الأمتعة الشخصية الجديدة للمسافر تُعفى من الرسوم الجمركية بشرط أن لا تتجاوز قيمتها 3000 ريال.

وأشارت الجمارك إلى أن الرسوم والضرائب التي يتم تطبيقها على المسافرين هي للأمتعة الجديدة، أي غير المستخدمة (بتغليف المصنع).

وأكدت الجمارك على ضرورة تصفح التعرفة الجمركية المتكاملة، مشيرة إلى أنه يتم فرض 15% ضريبة القيمة المضافة.