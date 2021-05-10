عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 10 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

تشتهر كل دولة عربية بأنواع من الأكلات التي تقدم في عيد الفطر المبارك بشكل مختلف على حسب البلد.



في التقرير التالي، نستعرض قائمة من أشهر أكلات عيد الفطر المبارك في بعض الدول في الوطن العربي.، وفقا للعين.

أشهر أكلات عيد الفطر المبارك 2021 في الوطن العربي:

أكلات عيد الفطر في السعودية

من أشهر الأكلات التي تقدم في السعودية هي الحلويات مثل اللقيمات، المعصوب، عصيدة السكر، المعمول والغريبة، أما على وجبة الغداء فيحرص السعوديون على تقديم الكبسة والتي تحضر من اللحم والأرز وهو طبق يناسب المناسبات والأعياد.

أكلات عيد الفطر في مصر:

يحرص المصريون على تناول بعض الأكلات ومنها الحلويات مثل الكعك، البسكويت، البيتي فور وغيرها من الحلويات، كما يحرص الكثيرون على تناول الفسيخ والرنجة في أول أيام العيد أو استدبالها بأصناف الأسماك المختلفة، كما يتم تناول بعض المسليات مثل الترمس والسوداني.

أكلات عيد الفطر في الإمارات:

تشتهر الإمارات بتقديم بعض الأطباق في عيد الفطر المبارك ومنها الثريد وهو عبارة عن خبز بمرق اللحم، والهريس والذي يحضر من اللحم والقمح المجروش، هذا إلى جانب الحلويات التي تقدم في هذه المناسبة السعيدة.

أكلات عيد الفطر في اليمن:

تقدم اليمن بعض الأكلات الشعبية في عيد الفطر المبارك ومنها الزربيان والذي يحضر من اللحم والبطاطس والزبيب، كما تشتهر أيضا بتقديم أكلة بنت الصحن، والتي تعتبر نوعا من الحلويات وهي عبارة عن فطائر يتم تحضيرها بعسل النحل.

أكلات عيد الفطر في المغرب:

يتميز المغرب العربي بأكلاته المميزة والشهية وخاصة في الأعياد حيث يتم تقديم الفطائر المغربية ومنها الرغايف والملاوي والحلويات ومنها كعب الغزال، كما يتم تقديم أكلات شعبية على وجبة الغداء ومنها الكسكس والطواجن المغربية المختلفة التي تحضر من اللحم وأيضا البسطيلة.

أكلات عيد الفطر في الأردن

من أكثر الأكلات الشعبية شهرة في الأردن والتي تقدم في عيد الفطر المبارك هي الزيجات والتي تعتبر نوعا من الحلوى والتي يتم تحضيرها من العسل الأبيض والدقيق ويتم تناولها على وجبة الإفطار، أما في وجبة الغداء فيتم تناول بعض الأطعمة ومن أشهرها المنسف، والذي يعتبر وجبة أساسية في اليوم الأول من عيد الفطر المبارك.