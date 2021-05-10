سرقة 2500 اختبار كورونا من مركز طبي في ألمانيا.. تفاصيل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 10 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

اقتحم مجهولون مركزا لاختبارات كورونا في مدينة بارزينغهاوزن شمالي ألمانيا، وسرقوا نحو 2500 اختبار للفيروس، ومواد مطهرة وقفازات جراحية وكمامات.



وذكرت الشرطة أمس الأحد، أن الخسائر المادية الناجمة عن سرقة الاختبارات تقدر بأكثر من 20 ألف يورو.

وأضافت أنه من غير الواضح بعد ما إذا كان يمكن إعادة فتح المركز الواقع في ساحة لركن السيارات تابعة لسوبرماركت اليوم الاثنين.

وذكرت الشرطة أنه لا يوجد مخزون في الوقت الراهن يمكن مواصلة العمل به في المركز.

ومن المرجح أن الجاني أو الجناة كسروا أقفال الأبواب ليلة السبت قبل الماضي ونقلوا المواد المسروقة على متن عربة شحن.