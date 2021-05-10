مصر... وزير التعليم يكشف موعد إعلان جدول امتحانات الثانوية العامة

دبي - محمود عبدالرازق - ونقل موقع "بوابة أخبار اليوم"، اليوم الاثنين، عن الوزير أن الوزارة ستعلن جداول امتحانات الثانوية العامة عقب إجازة عيد الفطر المبارك بعدة أيام.

© REUTERS / Mohamed Abd El Ghany

وأوضح الوزير المصري أن الوزارة سوف تعلن أيضا عقب الإجازة بعدة أيام، أماكن لجان طلاب الثانوية العامة لتأدية الامتحانات.

كما أشار الوزير إلى أن تحضير المدارس بالبنية التكنولوجية وضوابط الامتحان، وتوضيح إمكانية اصطحاب الكتاب المدرسي أو ورقة المفاهيم والقوانين داخل الامتحان سيتم إعلانه بالتفصيل عقب إجازة العيد.

وقبل يومين، ذكرت مصادر بوزارة التربية والتعليم المصرية أن إعلان أرقام جلوس الثانوية العامة سيكون عقب الانتهاء من تسليم الاستمارات بأيام.

وبحسب ما نقلت وسائل إعلام محلية عن رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم المصري، فإن أقصى موعد لتسليم الاستمارات هو 11 مايو/ أيار الجاري.

وكانت وزارة التربية والتعليم المصرية قد قررت تسجيل استمارات الثانوية العامة هذا العام إلكترونيًا، عبر موقع الوزارة، على أن يقوم الطالب بطباعتها وتقديمها للمدرسة.