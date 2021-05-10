4 قبائل ليبية تطالب الحكومة بالإفراج عن الأسرى قبل نهاية رمضان

دبي - محمود عبدالرازق - وبحسب موقع "بوابة إفريقيا الإخبارية"، فإن هذه الدعوة جاءت في بيان صادر عن لجنة المجالس الاجتماعية لقبائل ورفلة والقذاذفة والمقارحة، وأولاد سليمان.

وطالب البيان وزارة العدل بإطلاق سراح السياسيين "المحتجزين قسريا"، الصادر قرار قضائي سابق بالإفراج عنهم.

واعتبر البيان أن تأخير الإفراج عنهم يمثل خرقا لنتائج حوار برلين الرابع وتجاوزا للقانون الليبي والقانون الدولي الإنساني.

وحثت اللجنة السلطات إلى التعجيل بعملية الإفراج عن هؤلاء المعتقلين السياسيين قبل نهاية شهر رمضان.

واعتبرت أن هذا يأتي في إطار تعزيز الحوار حول المصالحة الوطنية في البلد العربي.