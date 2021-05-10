ماليزيا تدعو للضغط على إسرائیل من خلال منظمة التعاون الإسلامى بشأن فلسطین

القاهرة - سامية سيد - دعت لجنة رفاھیة الشعب فى مجلس النواب المالیزى، الحكومة المالیزیة، لممارسة المزید من الضغط على إسرائیل من خلال منظمة التعاون الإسلامى واتحاد مجالس الدول الأعضاء لمنظمة التعاون الإسلامى وذلك من أجل ضمان سلامة الشعب الفلسطینى ورفاھیتھم.

وقال رئیس اللجنة رزالى إدریس وفقا لما أوردته وكالة أنباء (برناما) الماليزية في نسختها باللغة الانجليزية، إن مالیزیا من خلال المنظمة والاتحاد تتحمل المسؤولیة الجماعیة للتحدث بصراحة عن الضغط على إسرائیل ومنع احتمال عودة نظام الفصل العنصرى الإسرائیلى إلى الأراضى الفلسطینیة.

وتابع " یجب علینا استعادة السلام والأمن لاسیما للفلسطینین فى حى الشیخ جراح الذین أُجبروا على ترك منازلھم فى القدس، والذین یبدو أنھم مجبرون على الإخلاء وسط عملیات تعد تطھیراً عرقیا للمھاجرین الیھود غیر الشرعیین".

وأضاف أن اللجنة وصفت أعمال العنف التى ترتكبھا إسرائیل بأنھا انتھاكات لحقوق الإنسان ضد الشعب الفلسطینى باستخدام قوات الاحتلال الإسرائیلیة القنابل الصوتیة والغاز المسیل للدموع والرصاص المطاطى التى أسفرت عن إصابة أكثر من 200 فلسطینى.

