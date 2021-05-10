هذا ما تخشاه ميشيل أوباما على بنتيها

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 10 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

تحدثت السيدة الأولى السابقة للولايات المتحدة ميشيل أوباما، زوجة الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما، في حديث تليفزيوني أدلت به مؤخرا، عن ”الخوف الذي غالبا ما يختبره الأمريكيون من أصول أفريقية في حياتهم اليومية".



وقالت أوباما، في إعلان الحوار الذي ستتم إذاعته على قناة CBS الأمريكية الأسبوع المقبل، إن الكثيرين من أصحاب البشرة السمراء ”مازالوا يعيشون في خوف" خلال قيامهم بأنشطتهم العادية كالتسوّق أو قيادة السيارة أو التنزه مع كلابهم.

وذكرت أوباما أن بناتها، ماليا البالغة من العمر 22 عاما وساشا البالغة من العمر 19، لديهما رخص قيادة ولكنها تشعر ”بالقلق" عليهما في كل مرة تقومان فيها بقيادة السيارة وحدهما.

وقالت أوباما إنها شعرت بكونها ملزمة للحديث علنا بعد الحكم بإدانة الشرطي السابق ديريك شوفين في مقتل جورج فلويد، وهو الحادث الذي أشعل الغضب وتظاهرات ضخمة في الولايات المتحدة بمشاركة الملايين للدفاع عن حياة أصحاب البشرة السمراء.

وعقب صدور الحكم، أصدرت زوجة الرئيس الأمريكي الأسبق بيانا وصفت فيه الحكم بـ "خطوة ضرورية على طريق التقدم"، وأضافت: ”سنحتاج لاتباع إصلاحات ملموسة تقلل وتقضي بشكل نهائي على الانحياز العرقي في نظامنا للعدالة الجنائية"، وفقا للنسخة الدولية من موقع بيزنس إنسايدر.

وأكدت أوباما، في حوارها التليفزيوني، على ضرورة الحديث عن المخاوف التي يشعر بها أصحاب البشرة السمراء، قائلة: "علينا أن نطلب من زملائنا المواطنين أن يستمعوا أكثر ويصدقوننا"، وفق ما نقلت قناة "دي دبليو".