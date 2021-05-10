لماذا استدعى الأردن القائم بأعمال السفارة الإسرائيلية وليس السفير؟

دبي - محمود عبدالرازق - ونقل موقع "عمون" عن المصدر ذاته أن السبب يتمثل في أن السفير الإسرائيلي أمير فايسبرود في إجازة طويلة تنتهي بعد عطلة عيد الفطر.

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وأوضح المصدر أن وزارة الخارجية انتظرت منذ بداية الاضطرابات عودة السفير لاستدعائه وتحميله رسالة احتجاجية بشأن الانتهاكات الإسرائيلية في المسجد الأقصى وحي الشيخ جراح بالقدس، إلا أن إجازته حالت دون ذلك.

وعلى أثر هذا الوضع، قررت الوزارة استدعاء القائم بأعمال السفارة الإسرائيلية في عمان، أمس الأحد، ليتولى مهمة نقل رسالة الأردن.

وأكدت الرسالة على احتجاج الأردن وإدانته للانتهاكات الإسرائيلية المستمرة في القدس، والاعتداءات الأخيرة على الحرم القدسي والمصلين، والاعتداءات على المقدسيين لاسيما في حي الشيخ جراح شرقي القدس المحتلة.

تحول التوتر في القدس الشرقية إلى اشتباكات بين الشرطة الإسرائيلية والفلسطينيين حول الأقصى، ثالث الحرمين الشريفين في الإسلام، في العشر الأواخر من شهر رمضان.

وتصاعدت الخلافات في القدس والضفة الغربية المحتلة وتحولت إلى اشتباكات ليلية في حي الشيخ جراح في القدس الشرقية، وهو حي تواجه فيه العديد من العائلات الفلسطينية الإجلاء.