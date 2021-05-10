العراق... الصدر يعلق على اغتيال الناشط إيهاب الوزني في كربلاء

دبي - محمود عبدالرازق - واعتبر الصدر في تغريدة على حسابه على تويتر، اليوم الاثنين، أن "للمشاركة في الانتخابات شروطها وميثاقها الذي على الجميع أن يلتزم به ضمن الأطر الشرعية والعقلية والاجتماعية والوطنية وليست الاغتيالات منها على الإطلاق بل هو أسلوب الجبناء أو من يريد النيل من أمن الوطن وسلامته".

وأضاف: "لذا ندعو الحكومة لتقديم الجناة إلى العدالة في أسرع وقت وندعو الجميع إلى ضبط النفس والتحلي بالصبر".

وأمس الأحد، اغتال مسلحون مجهولون الوزني وهو ناشط بارز في الحراك الشعبي، قرب منزله، وعقب ذلك اندلعت تظاهرات في محافظات كربلاء والديوانية وذي قار جنوبي العراق، وأمر رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بإجراء تحقيق عاجل في الحادث وتقديم الجناة للعدالة.

وخلال السنوات الأخيرة، تعرض عشرات النشطاء عراقيون لعمليات اختطاف واغتيال غامضة، لم يتم الإعلان عن الجهة المسؤولة عنها.