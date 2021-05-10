الهلال الأحمر الفلسطيني ينقل 3 مصابين إلى المستشفى بعد مواجهات الأقصى

دبي - محمود عبدالرازق -

القدس - سبوتنيك. وفي بيان آخر أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، عن اصابات مئات الفلسطينيين، اليوم الاثنين، في مواجهات مع القوات الاسرائيلية في باحات المسجد الاقصى.

وقال الهلال: "إصابة مئات الفلسطينيين خلال مواجهات مع القوات الاسرائيلية في باحات المسجد الاقصى ونقل نحو 50 إصابة لمستشفيات القدس والمستشفى الميداني للهلال الأحمر".

وأعرب الأعضاء الأربعة في اللجنة الرباعية للشرق الأوسط - الولايات المتحدة وروسيا والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة - عن "قلقهم العميق"، يوم السبت، بشأن العنف في القدس.

وتشهد منطقة قطاع غزة تصعيدا أمنيا في الآونة الأخيرة، على خلفية الأحداث الجارية في مدينة القدس، وبشكل خاص في المسجد الأقصى وحي الشيخ جراح.