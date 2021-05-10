العراق...محاولة اغتيال منتسب في الاستخبارات غربي بغداد

دبي - محمود عبدالرازق - ونقل موقع "السومرية نيوز" عن المصدر، أن مسلحين مجهولين أطلقوا النيران صوب منتسب في استخبارات الداخلية في منطقة حي العامل غربي بغداد.

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وأوضح المصدر أن الهجوم تسبب في إصابة المنتسب بجروح خطيرة، بينما تمكن المهاجمون من الفرار.

ويأتي الكشف عن حادث حي العامل، بالتزامن مع الكشف عن إصابة مراسل صحفي بجروح خطيرة إثر إطلاق النار عليه من قبل مسلحين مجهولين في مدينة الديوانية جنوبي البلاد.

وذكر مصدر أمني لـ "سبوتنيك"، أن "مسلحين مجهولين أطلقوا النار على مراسل قناة الفرات الفضائية أحمد حسن في مدينة الديوانية، ما أدى إلى إصابته بجروح خطيرة في منطقة الرأس وأن حالته حرجة جدا".

كان مسلحون مجهولون أطلقوا النار، يوم السبت، على الناشط المدني العراقي إيهاب الوزني بالقرب من منزله في محافظة كربلاء، ما أدى الى مقتله في الحال. وهو ما قابله استنكار دولي جراء الجريمة النكراء.

وخلال السنوات الأخيرة، تعرض عشرات النشطاء عراقيون لعمليات اختطاف واغتيال غامضة، لم يتم الإعلان عن الجهة المسؤولة عنها.