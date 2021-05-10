شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج.. أمطار بالسعودية وصحو بالإمارات وحار بالبحرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد منطقة الخليج حالة من تباين درجات الحرارة، حيث تشهد السعودية هطول امطار ورياح نشطة، وفى الإمارات يكون الطقس صحو ، اما في البحرين فيكون الطقس حارا معتدلا خلال فترة الليل.

السعودية

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس هطول لسحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق (نجران ،جازان، عسير، الباحة ،مكة المكرمة، المدينة المنورة القصيم ، الرياض ، حائل ،تبوك ،الحدود الشمالية ).

الإمارات

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم صحوا بوجه عام، ومائلا للحرارة نهاراً، والرياح معتدلة السرعة تنشط أحياناً نهاراً خاصة شرقاً مثيرة للغبار تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية.

البحرين

أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات أن الطقس اليوم في مملكة البحرين سيكون حارا ولكنه معتدلا خلال الليل.