شركة "جمبر" (Jumper) تطلق اللاب توب EZbook S5 الجديد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 10 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

أطلقت شركة "جمبر" (Jumper) اللاب توب EZbook S5 الجديد، مصنوع من اللدائن البلاستيكية وبسمك 18 ملم.. تعرف على المواصفات



وأوضحت الشركة الصينية أن اللاب توب الجديد يشتمل على لوحة IPS قياس 14 بوصة وتعمل بتقنية الدقة الفائقة الكاملة Full HD، ولم تفصح الشركة الصينية عن أي بيانات بخصوص درجة سطوع الشاشة، بينما توجد كاميرا الويب في الحافة العلوية للشاشة.

وينبض بداخل اللاب توب الجديد المعالج إنتل Celeron N4020، بالإضافة إلى ذاكرة وصول عشوائي سعة 12 جيجابايت وذاكرة داخلية SSD سعة 256 جيجابايت، بينما تمتد فترة تشغيل البطارية لمدة 5 ساعات.

ويأتي اللاب توب EZbook S5 الجديد في جسم مصنوع من اللدائن البلاستيكية بسُمك 18 ملم، ويشتمل على منفذ USB 3.0 ومنفذ USB 2.0، بالإضافة إلى قارئ بطاقات الذاكرة الخارجية microSD، ومنفذ سماعة الرأس ومخرج miniHDMI.

يبلغ حجم الكمبيوتر مقاس 14 بوصة 328 × 215 × 15 ملم متوسط ​​الحجم، وبفضل الغطاء البلاستيكي الرقيق، فهو أيضًا خفيف الوزن يصل إلى 1.27 كجم.

على الجانب الأيمن، نجد فتحة بطاقة micro SD، ومقبس 3.5 ملم ومنفذ USB آخر، والذي يدعم معيار 2.0 فقط. كما يوجد ميكروفونان فوق لوحة المفاتيح مباشرة.