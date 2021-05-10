نسخة هندية من ببجي.. اعرف التفاصيل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 10 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

في الوقت الذي قررت فيه الحكومة الهندية حظر لعبة ببجي، تظهر محاولات لاستبدال اللعبة صاحبة الشعبية ببديل جديد.



وحظرت السلطات الهندية لعبة PUBG، في سبتمبر/أيلول 2020، بشأن مخاوف تتعلق بأمن البيانات.

وحظيت لعبة ببجي التي تم حظرها بشعبية كبيرة في الهند من خلال 50 مليون مستخدم نشط شهريا.

وفي ظل حالة الترقب من قبل عشاق اللعبة في الهند، قررت شركة Krafton، العودة للسوق الهندية مرة أخرى، من خلال لعبة جديدة مصممة خصيصًا للبلد الآسيوي، تسمى (Battlegrounds Mobile India).

وشركة Krafton الكورية الجنوبية، هي صاحبة حقوق الملكية في لعبة ببجي.

وأصدرت الشركة إعلانا تشويقيا يتعلق باللعبة الجديدة Battlegrounds Mobile India والمصممة خصيصا للبلد.

وتسعى شركة Krafton أن تنأى بنفسها عن شركة تينسنت الصينية، موزعة اللعبة في الهند، من أجل رفع الحظر.

ووجهت الشركة الكورية الجنوبية رسالة للهند، قالت فيها إنها تسعى لاستثمار 100 مليون دولار في مجتمع الألعاب المحلي.

وتعد الهند، ثاني أكبر سوق للإنترنت في العالم، وهو ما يبرز أهميتها بالنسبة لشركات ألعاب الفيديو.

وتعد لعبة (Battlegrounds Mobile India) نسخة هندية من لعبة ببجي، وهو ما أوضحه الإعلان التشويقي، الذي كشف عن أن اللعبة القادمة قد تبدو إلى حد كبير مثل اللعبة المحظورة.

وفيما يخص التسجيل في اللعبة الجديدة، توجد فترة تسجيل أولي قبل إطلاق اللعبة رسميا في الهند.