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أمريكي يهجم على حفل عيد ميلاد صديقته.. وهذا ما حدث؟

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قال مسؤولون إن سبعة أشخاص من بينهم المشتبه به قتلوا في إطلاق نار في مدينة كولورادو سبرينجز بولاية كولورادو الأمريكية في ساعة مبكرة من صباح الأحد بعد أن هاجم مطلق النار حفلة عيد ميلاد حيث كانت صديقته موجودة.

وقال البيان الذي أصدرته الشرطة ومسؤولون بالمدينة "لدى وصولهم عثر رجال الشرطة على ستة قتلى ورجل بالغ مصاب بجروح خطيرة تم نقله إلى مستشفى محلي حيث توفي متأثرا بجروحه".

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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