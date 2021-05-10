أربعيني يهرب من الشرطة على لوح تزلج.. لهذا السبب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 10 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

هرب رجل 49 عاما من الشرطة بسرعة تزيد على 25 كيلومترا في الساعة على لوح تزلج كهربائي خاص به في مدينة دورتموند الألمانية، ما كلفه رخصة قيادته.



وذكرت الشرطة اليوم الأحد أن الرجل كان يسير بلوح التزلج على أحد الأرصفة وكاد أن يصطدم بأحد المارة عدة مرات.

وكان ضابط شرطة قد طارد في البداية الرجل يوم أمس السبت وأوقفه في النهاية سيرا على الأقدام.

ووفقا للشرطة، يعتبر لوح التزلج قانونا مركبة آلية كالسيارات.

وصادر الضباط رخصة القيادة الخاصة بالرجل وكذلك لوح التزلج.

وقال متحدث باسم الشرطة إنه إلى جانب ذلك، أظهر الرجل علامات على تعاطي المخدرات، وتم أخذ عينة دم منه.