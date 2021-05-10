شكرا لقرائتكم خبر عن تنبيه من «الأرصاد» لسكان مكة والمدينة: أمطار وسحب رعدية حتى 9 مساءاً والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة – بمشيئة الله – تضمن رياحاً نشطة وسحباً رعدية ، تشمل تأثيراتها تدنيا في مدى الرؤية، على المدينة المنورة ومحافظات الحناكية والعلا والعيص والمهد ووادي الفرع.

وبين المركز أن الحالة تبدأ الساعة الثانية عشرة ظهراً وتستمر حتى الساعة التاسعة مساء.

وفي مكة المكرمة نبه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من سحب رعدية ممطرة من متوسطة إلى غزيرة على محافظات الطائف، وميسان، أضم، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وانعدام في الرؤية، وتبدأ الحالة من الساعة 11 صباح اليوم وتستمر حتى الساعة 9 مساءً.

بدورها دعت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة جميع المواطنين والمقيمين إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.