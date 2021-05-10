شكرا لقرائتكم خبر عن «الخثلان»: بغروب شمس اليوم «الاثنين» يبدأ وقت إخراج زكاة الفطر والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أوضح الأستاذ بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور سعد الخثلان، أنه بغروب شمس اليوم الاثنين يبدأ وقت إخراج زكاة الفطر. وقال الشيخ الخثلان، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “بغروب شمس هذا اليوم ، الاثنين، يبدأ وقت إخراج زكاة الفطر ويستمر حتى صلاة العيد”.

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