شكرا لقرائتكم خبر عن وصول ميزة جديدة لتطبيق «سناب شات».. تعرف عليها (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
كشف الخبير التقني سعد الضاوي عن وصول ميزة جديدة لتطبيق التواصل الاجتماعي “سناب شات”.
وعلق الضاوي، في مقطع فيديو عبر حسابه في “تويتر”، على هذه الميزة بقوله: “الآن لو حذفت سنابه بالغلط بسناب شات تستطيع حالياً إرجاعها وحفظها أو تنزيلها”.
وأضاف سعد الضاوي أن هذه الميزة وصلت الآن بالفعل لبعض المستخدمين وسوف تصل لباقي المستخدمين قريباً.
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