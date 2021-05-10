صاروخ باليستي يوقع 7 مصابين في مأرب والحكومة تحمل "أنصار الله" المسؤولية

دبي - محمود عبدالرازق - وقالت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي تبثُ من الرياض وعدن، إن "الحوثيين قصفوا عند الـ 12 ونصف بعد منتصف الليل، حيا سكنيا وسط مدينة مأرب بصاروخ باليستي، أسفر عن إصابة 7 مدنيين بشظايا تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج".

وأضافت أن "الصاروخ هو الخامس الذي يقصف به الحوثيون مدينة مأرب، والمدنيين في المدينة خلال 7 أيام".

وبين الحين والآخر تتعرض مدينة مأرب إلى عمليات قصف تتهم الحكومة اليمنية جماعة الحوثيين بتنفيذها، والتي تستهدف غالبا معسكرات ومقرات حكومية في أحياء سكنية بالمدينة التي تضم مقر قيادة الجيش اليمني.