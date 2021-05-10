العراق.. إصابة صحفي بجروح خطيرة برصاص مجهولين في مدينة الديوانية

دبي - محمود عبدالرازق - بغداد - سبوتنيك. وقال المصدر في تصريح لـ "سبوتنيك"، أن "مسلحين مجهولين أطلقوا النار على مراسل قناة الفرات الفضائية أحمد حسن في مدينة الديوانية، ما أدى إلى إصابته بجروح خطيرة في منطقة الرأس وأن حالته حرجة جدا".

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كان مسلحون مجهولون أطلقوا النار، يوم السبت، على الناشط المدني العراقي إيهاب الوزني بالقرب من منزله في محافظة كربلاء، ما أدى الى مقتله في الحال. وهو ما قابله استنكار دولي جراء الجريمة النكراء.

وخلال السنوات الأخيرة، تعرض عشرات النشطاء عراقيون لعمليات اختطاف واغتيال غامضة، لم يتم الإعلان عن الجهة المسؤولة عنها.

وتعهد رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، بالقصاص من قتلة الناشطين العراقيين أغسطس/آب الماضي. مشيرا إلى أن التواطؤ مع القتلة أو الخضوع لتهديداتهم مرفوض وسنقوم بكل ما يلزم لتقوم أجهزة وزارة الداخلية والأمن بمهمة حماية أمن المجتمع من تهديدات الخارجين على القانون.