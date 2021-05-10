دبابات الجيش الإسرائيلي تستهدف عدة مواقع للفصائل الفلسطينية المسلحة في قطاع غزة

دبي - محمود عبدالرازق - غزة - سبوتنيك. وقال مراسل سبوتنيك، "أطلقت دبابات الجيش الإسرائيلي فجر اليوم، عدة صواريخ على مراصد مراقبة تابعة للفصائل الفلسطينية المسلحة في منطقة بيت لاهيا وبيت حانون شمال قطاع غزة، وكذلك شرق مدينة رفح الواقعة أقصى جنوب القطاع".

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ولم تبلغ وزارة الصحة في القطاع حتى اللحظة، عن سقوط ضحايا في صفوف الفلسطينيين جراء الاستهداف الصاروخي الإسرائيلي للقطاع.

وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، إن "دبابات الجيش الإسرائيلي قصفت مؤخرا عددا من المواقع العسكرية لمنظمة حماس في قطاع غزة، ردا على إطلاق بالونات حارقة ومتفجرة في الأيام الأخيرة وإطلاق صواريخ من قطاع غزة على الأراضي الإسرائيلية في وقت سابق من الليلة".

وكان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، قد صرح في وقت سابق، من هذه الليلة، إن قذيفتين صاروخيتين أطلقتا من قطاع غزة نحو ‎إسرائيل، حيث اعترضت ‎القبة الحديدية أحدهما.

وتشهد منطقة قطاع غزة تصعيدا أمنيا في الآونة الأخيرة، على خلفية الأحداث الجارية في مدينة القدس، وبشكل خاص في المسجد الأقصى وحي الشيخ جراح.