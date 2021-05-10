شكرا لقرائتكم خبر عن الإعلام الأمني العراقي: القبض على 3 عناصر من الدواعش في نينوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ألقت خلية الإعلام الأمني في العراق ، القبض على ثلاثة عناصر من عصابات (داعش) الإرهابية بمحافظة نينوي.

وقالت الخلية- في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية- "إنه بناء على معلومات استخبارية دقيقة تم القبض على ثلاثة عناصر من عصابات داعش الإرهابية كانوا يعملون بصفة مقاتل فيما يسمى ديوان الجند والمعسكرات العامة خلال فترة سيطرة داعش على مدينة الموصل، تم القبض عليهم في مناطق بالجانب الأيسر لمدينة الموصل.

وفي سياق آخر، عاد اليوم 104 مواطنين عراقيين من مخيمي "اكدة" و"عين عيسى" المتواجدين على الحدود السورية التركية إلى أرض الوطن.

وقالت وزارة الهجرة والمهجرين العراقية "إنه بتوجيه من وزيرة الهجرة والمهجرين ايفان فائق جابرو، وبالتنسيق مع السفارة العراقية لدى أنقرة ووزارة النقل العراقية، قام مكتب الوزارة في تركيا بإعادة 104 من المواطنين العراقيين المتواجدين في مخيمي (اكدة) و (عين عيسى) على الحدود السورية التركية إلى مناطقهم الأصلية في محافظات نينوي والأنبار وصلاح الدين".

وأضافت أنه تمت إعادتهم إلى أرض الوطن براً وعبر منفذ إبراهيم الخليل التابع لقضاء زاخو بمحافظة دهوك، بعد استكمال إجراءات دخولهم البلاد.