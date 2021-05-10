وتحقق الحلم.. أمريكية مصابة بالسرطان تزور الأهرامات بـ"دعوة سياسية"

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - وتحقق الحلم.. أمريكية مصابة بالسرطان تزور الأهرامات بـدعوة سياسية

الإثنين 10 مايو 2021

الخليج 365

حققت السيدة الأمريكية جلوريا والكر فيتال، حلمها الأكبر في زيارة الأهرامات المصرية، في حضور وزير السياحة، الذي حرص على مشاركتها هذه اللحظات، وبحضور عضوي "تنسيقية شباب الأحزاب" ناريمان خالد وحازم هلال.



وكانت الأمريكية جلوريا فيتال، المصابة بالسرطان، أعلنت أنها كانت تحلم بزيارة مصر قبل مرضها، ثم أعادت إعلان حلمها عندما بدأت العلاج، واعتبرته آخر حلم لها.

ووصلت "جلوريا" مع أسرتها إلى الأهرامات ضمن برنامج سياحي متكامل نظمته لها "تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين"، لتحقق حلمها بزيارة "أول التاريخ ومهد الحضارة".

ورحب أحمد يوسف، الرئيس التنفيذي لهيئة تنشيط السياحة المصرية، بجلوريا والكر وعائلتها متمنيا لها إقامة سعيدة.

وأشارت هيئة تنشيط السياحة إلى أن هذه الزيارة تحمل بعداً إنسانياً، وتعكس شكلاً من أشكال الولع بالحضارة المصرية القديمة، وما تحمله مصر من سحر خاص في نفوس الكثيرين الذين يرغبون بزيارتها بل وتكرار الزيارة إليها، وهو ما جعلها ضمن وجهاتهم السياحية المفضلة حول العالم، بحسب صحيفة "الأهرام".

وتحرص وزارة السياحة والآثار على تقديم كل أوجه الدعم والتسهيلات اللوجيستية والمعنوية للسيدة الأمريكية وأسرتها بالأماكن السياحية والأثرية والمتاحف التي سيقومون بزيارتها في مصر لجعل هذه الرحلة ممتعة.

وتستغرق رحلة جلوريا والكر وعائلتها في مصر أسبوعاً، تتضمن زيارة أهم المعالم السياحية والأثرية في محافظتي القاهرة وجنوب سيناء.

وحرص وزير السياحة المصري، دكتور خالد عناني، على لقاء جلوريا خلال زيارتها لمصر، وخالص تمنياته لها بقضاء رحلة ممتعة في مصر والاستمتاع بشواطئها الخلابة وشمسها الدافئة وجوها الصحي وزيارة مواقعها السياحية والأثرية الفريدة، متمنياً لها أيضاً تمام الصحة والتعافي التام.

وقال وزير السياحة والآثار المصري إن "السيدة الأمريكية جلوريا فيتال، طلبت مد إقامتها لزيارة آثار الأقصر، وسنحقق لها رغبتها".

بدورها، حيت السيدة الأمريكية جلوريا فيتال، الحضور فور وصولها إلى الأهرامات، مرددة "I love Egypt".

وبحسب بيان، تواصل السيدة الأمريكية رحلتها في مصر مهد الحضارة بشغف كبير ونشاط متجدد، وكأنها عادت مرة أخرى إلى قوتها وشبابها بزيارة المكان الذي بدأ منه التاريخ.

وكانت "تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين" تواصلت مع داستن فيتال نجل جلوريا، التي أصيبت بالسرطان وأعربت لابنها عن رغبتها بزيارة مصر ورؤية معالمها السياحية، مما اضطره لعمل إضافي في طهي وبيع الوجبات الغذائية لتحقيق حلم والدته، وأبلغته بأنها ستكون في انتظارهم فور وصولهم إلى مطار مصر.

كما أعدت التنسيقية لأسرة للسيدة الأمريكية وابنها برنامجا سياحيا متكاملا "يليق بحلم هذه السيدة التي تركت العالم كله واختارت أن تزور مصر".

وتوجهت التنسيقية بالشكر لداستن فيتال على إخلاصه لوالدته وعمله على تلبية رغبتها أثناء رحلة علاجها من السرطان، وأكدت أنه من منطلق حرص التنسيقية على تشجيع هذه الأعمال النبيلة ونقل صورة مصر للعالم كله، فإنها سترافقهم على مدار رحلتهم من القاهرة إلى شرم الشيخ وستصطحب جلوريا إلى جميع الأماكن السياحية التي تتمنى أن تزورها.

كما أعرب أفراد العائلة، البالغ عددها ١٤ فرداً، عن بالغ سعادتهم لتحقيق حلم جلوريا والكر في زيارة مصر خاصة بعد مواجهتهم لعدد من الصعوبات منها القيود المفروضة بسبب مرضها وتداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد وتكاليف السفر.