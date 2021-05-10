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صورة التويجري في نهائي الشوالي

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الخليج - حسن القبيسي 0 تبليغ

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الخليج - حسن القبيسي

الكويت - هبة التوبجي - في بادرة مميزة وضع رئيس اللجنة المنظمة لبطولة الشوالي الأستاذ / عيسي الشقيقي المعروف بحبة الشديد لنادي النصر عبارة إلى جنة الخلد بإذن الله ” ومعها صوره الراحل عادل التويجري على قمصان فريقي الفارس وليفربول مصر اللذان يلعبان نهائي البطولة الذي يقام على ملعب أكشن بخميس مشيط.

وأوضح ” الشقيقي” أنه يتقدم نيابه عن جميع منسوبي البطولة بأحر التعازي إلى عائلة الفقيد عادل التويجري ، وجميع منسوبي الوسط الرياضي .

وأكد أن المصاب مصاب الجيمع وأن جميع الجماهير في منطقة عسير عامه والجماهير النصراويه خاصه ؛ أحزنها هذا النبأ، والرياضة تقربنا ولا تباعدنا رغم اختلاف الميول .

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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