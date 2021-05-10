بينَ أروقة المستشفى قضيناهُ!

الكويت - هبة التوبجي - قبل بضعة أعوام كان عيدُنا مُختلف عن كل الأعياد.

كان عيداً غريباً حزيناً ممتلىء بالدموع يضج بالكثير من المشاعر في آن واحد.

لبسنا لباساً جديد وتزينت أيدينا بالحُنا وحملنا بين أيدينا الحلوى.

لبسنا الألوان بينما كل المكان ملبساً بالبياض.

ومنحنا تلك الممرات اليتيمة من العيد عيداً لأجل أن لنا حبيباً في أحد غرفها !

لم تكن تلك الغرف الكئيبة خالية من المرضى كما أعتقدت ولكن خَلت أيديهم من حلوى العيد وفرحته ! مليئة بالمتعبون الصابرون الغارقة أعينهم بالمشاعر التي من الصعب وصفها في عدة كلمات.

حيثُ أنهم مترقبون للعيد وأفراحه أن يمرون.

ومنذ ذلك الحين وأنا أدرك أنه من الممكن أن يُصبح العيد حزيناً ناقصاً بعيداً على الكثير !.

كـ من يعول أسرة مستقبلاً عيدهُ خلفَ قُبضان الدَين والهموم .. عاجزاً ويديه فارغة من حلوى العيد ولِباسه لابنائه .

مُدوا يدَ العون لمن تعسّر عليه أمراً ..

أدخلوا السرور على من إختطفه اليُتم ..

ارسموا البسمة على شفاه مُغترباً باحثاً عن لقمة بِها يَعيش.

خففوا من أثقال اولئك ما استطعتم .. تَلمسوا حاجات من حولكم !

امنحوا الذين غمرتهم الأوجاع عيداً وكونوا أهلاً لمن لا أهل له .

اذكروا الغائبون عن عيدنا الراحلون عنا .. بدعوة وصدقة

اشكروا الله كثيراً يغدقكم الله من رحماته مهما كان حالكم ليجبركم الله.

تَقبل الله منا و منكم الصيام و جّل الأعمال ..

كُل عام وأنتم بخير وعافية كل عام وأنتم تزرعون فرحة العيد في غيركم ولو بكلمة.

كتبه: لطيفة الزومان