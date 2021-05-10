بعد ضبط "ترسانة هائلة"... الإرياني: إيران لم تتوقف عن تزويد "أنصار الله" بالأسلحة

دبي - محمود عبدالرازق - القاهرة- سبوتنيك. وقال الإرياني عبر "تويتر"، إن "شحنة الأسلحة التي ضبطتها البحرية الأمريكية في بحر العرب، وتشير التحقيقات الأولية إلى أن مصدرها إيران وكانت في طريقها لمليشيا الحوثي، تأكيد على استمرار تهريب الأسلحة الإيرانية للمليشيا واستخدامها كأداة لتنفيذ مخططها التوسعي ونشر الفوضى والإرهاب في المنطقة وتهديد المصالح الدولية".

وأضاف: "النظام الإيراني لم يتوقف للحظة عن تزويد مليشيا الحوثي بالأسلحة من الصواريخ والطائرات المسيرة مستخدماً شبكات تهريب متخصصة، ضمن مخططه لتصعيد وتيرة الحرب والصراع في اليمن، وتقويض جهود التهدئة التي تبذلها الدولة الشقيقة والصديقة لوقف إطلاق النار وإنهاء الحرب وإحلال السلام في اليمن".

وطالب الإرياني المجتمع الدولي والأمم المتحدة والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن بـ"اتخاذ موقف واضح وصريح من استمرار التدخلات الإيرانية في اليمن، والتي تعد انتهاكاً سافراً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وللقرارات الدولية ذات الصلة بالأزمة اليمنية وفي مقدمتها القرار 2216"، على حد تعبيره.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الأسطول الخامس في البحرية الأمريكية، أن طراد الصواريخ الموجهة يو.إس.إس مونتيري صادر شحنة أسلحة غير قانونية من مركب شراعي مجهول في المياه الدولية شمال بحر العرب يوم السادس من مايو/ أيار الجاري.

وذكر الأسطول في بيان، أن شحنة الأسلحة تتألف من عشرات الصواريخ الموجهة المضادة للدبابات، وآلاف من بنادق 56 الصينية الهجومية، ومئات من مدافع بي.كيه.إم الرشاشة وبنادق قنص ومنصات إطلاق قذائف صاروخية، إضافة إلى أدوات رؤية متقدمة، مؤكداً أن تحديد مصدرها ووجهتها لايزال قيد التحقيق.