إلقاء القبض على أحد أبرز الأسماء المطلوبة عالميا في قضايا الإتجار بالمخدرات داخل دولة عربية

دبي - محمود عبدالرازق - وقالت القيادة العامة لشرطة إمارة دبي في الإمارات، اليوم الأحد، إلقاء القبض على تاجر المخدرات البريطاني مايكل موورغان، أحد أبرز المطلوبين للوكالة الوطنية البريطانية لمكافحة الجريمة.

​وأكدت الشرطة، في بيان نشرته على حسابه على "تويتر" أنها ألقت القبض على موورغان بعد عملية أمنية نوعية بالتعاون مع السلطات الأمنية البريطانية تمت بسرعة ودقة كبيرتين.

وأشارت إلى أنه تمت احالة ملف مووغان إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

ومن جانبه قال الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي: إن "القبض على مووغان يعكس مدى حرص القيادة العامة لشرطة دبي من خلال عملها تحت مظلة وزارة الداخلية على ترجمة نهج دولة الإمارات في التعاون المثمر مع الأجهزة الشرطية في العالم، والتصدي للجريمة في كل مكان".

​وقال اللواء خليل المنصوري، مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون البحث الجنائي، أن إلقاء القبض على مووجان تم في مقر سكنه، بعد متابعة مستمرة ودقيقة لتحركاته من قبل فرق العمل بدبي بعد صدور النشرة الحمراء بتوقيفه.

وتابع: "من خلال تبادل المعلومات مع السلطات البريطانية بخصوص مووجان، تم تشكيل فريق عمل من ضباط دبي للبحث والتحري، وضباط مركز تحليل البيانات الجنائية لمتابعة تحركاته وإلقاء القبض عليه".

​وذكر المنصوري أن فرق العمل سخرت أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي في مركز تحليل البيانات الجنائية، والتي اسهمت في تحديد هويته ومكان إقامته، ثم تابعت تحركاته ونشاطاته وصولاً إلى ساعة الصفر لضبطه.

ومايكل بول مووغان، 35 عاماً، أحد أبرز الأسماء المطلوبة دولياً منذ 8 سنوات، لضلوعه في عمليات الاتجار بالمخدرات على مستوى عالمي، ومشاركته كعضو رئيس في مؤامرة لجلب مئات الكيلوجرامات من مخدر الكوكايين إلى بريطانيا، وتمكنه من الهرب من رجال مكافحة المخدرات لديها.